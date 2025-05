× Black Sabbath: Alpträume vor Abschieds-Show

2017 rockten Black Sabbath ihr letztes Konzert. Für den Abschied von Ozzy Osbourne kehrt man am 5. Juli doch noch einmal auf die Bühne zurück. Mit Herzklopfen und Albträumen.

Am 5. Juli steigt in Birmingham das große Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne, bei dem neben allen Hardrock-Giganten von Metallica über Slayer bis Guns N’Roses auch die Reunion von Black Sabbath am Programm steht. Und diese bereitet Bassist Geezer Butler bereits „Alpträume“ und „Herzklopfen“, wie er nun in einem Interview mit "The Guardian" verriet.

„„Ich habe schon Herzklopfen“, sagte er. „Ich hatte letzte Nacht sogar einen Albtraum: Ich habe geträumt, dass auf der Bühne alles schiefgeht und wir alle zu Staub zerfallen“, fügte er hinzu. „Es ist wichtig, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen, denn es ist das letzte Mal, dass die Leute uns live erleben. Deshalb muss es an dem Abend großartig sein.“

Ozzy Osbourne, der ja seit Jahren schwer von Parkinson gezeichnet ist, wird zu Finale der Show auf einem Thron Platz nehmen („Ich werde da sein und mein Bestes geben“) und versucht schon jetzt jeglichen Fan-Unmut zu besänftigen: „ Wir spielen jeweils nur ein paar Songs. Ich möchte nicht, dass die Leute denken: ‚Wir werden abgezockt‘, denn es wird nur ein Sample sein, ihr bekommt jeweils ein paar Songs von Ozzy und Sabbath.“