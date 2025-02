× Ozzy Osbourne fixiert Abschieds-Konzert - mit Black Sabbat Reunion!

AM 5. Juli steigt in Birmingham das Rock-Konzert des Jahres: Beim Bühnen-Abschieds von Ozzy Osbourne sind auch Metallica, Pantera und natürlich Black Sabbath dabei

Wenn Rock-Giganten wie Metallica, Slayer, Pantera oder Alice In Chains sich zum Vorprogramm „degradieren“ lassen, dann muss es als Headliner schon etwas ganz Besonderes geben. Am 5. Juli ist das im Villa Park von Birmingham der Fall, denn unter dem Motto „Back to The Beginning“ gibt’s das Abschieds-Konzert von Ozzy Osbourne. Und das nicht nur mit einer Solo-Show, sondern auch gleich mit einer Black Sabbath Reunion, für die er gemeinsam mit Geezer Butler, Tony Iommi und Bill Ward abrocken will. Die Tickets für den Rock-Hammer gibt es ab 14. Februar.

„Back to The Beginning“ liefert den erste gemeinsame Auftritt von Black Sabbath seit 2005. "Ich will dem Ort, an dem ich geboren wurde, etwas zurückgeben", wurde Osbourne in einem Statement zitiert. "Ich bin gesegnet, es mit der Hilfe jener Menschen zu tun, die ich liebe. Birmingham ist die wahre Heimat des Metal."

Die Einnahmen des Konzerts mit dem Titel "Back to the Beginning" sollen an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen gehen, darunter Cure Parkinson's zur Erforschung und Behandlung der gleichnamigen Krankheit. Osbourne selbst hatte 2020 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.

Metallica (o.) und Slayer (u.) rocken für Ozzy.

Das Programm verspricht das lauteste Konzert des Jahres, denn neben Black Sabbath sind u.a auch Metallica, Slayer, Alice in Chains, Gojira, Anthrax Pantera, Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, Slash, Tom Morello doer SammyHagar dabei.