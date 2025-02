× oe24 holt Billy Idol & Melissa Etheridge zum Lovely Days Festival

Hot In The City! Das von oe24 präsentierte Lovely Days Festival wird heuer so spannend wie nie. Mit Billy Idol und Melissa Etheridge kommen am 6. Juli zwei echte Chart-Kracher nach Eisenstadt.

Status Quo, Deep Purple oder Jethro Tull. Das sind traditionell die soliden, aber wenig überraschenden Headliner beim Lovely Days Festival in Eisenstadt. Heuer wird alles viel spannender, denn oe24 holt am 5. Juli neben Mother’s Finest, Slade und The Sweet nun auch Billy Idol und Melissa Etheridge in den malerischen Schlosspark. Zwei absolute Top-Stars, die dem Oldie Festival frisches Blut einhauchen.

Idol, der schon 2006 bei der Lovely Days Premiere in St. Pölten dabei war, liefert dafür als Einstimmung die neue Spotify-Compilation „Rebel Yell 2.0“, für die er 40-Millionenfach verkaufte Pop-Punk-Hymnen wie „Eyes Without A Face“, „Flesh For Fantasy“ oder „(Do Not) Stand In The Shadows“ von Trendstars wie The Crystal Method, St Francis oder Moby remixen ließ. Dazu stehen natürlich auch alle Party-Klassiker wie „Mony Mony“, „White Wedding“ und „Hot In The City“ auf der Setlist.

Melissa Etheridge zündet nach 10-Jähriger Österreich-Pause die Highlights der aktuellen Live-CD „I’m Not Broken“, die sie auf den Spuren von Johnny Cash (Folsom Prison Blues“) im amerikanischen Frauengefängnis Topeka Correctional Facility aufgenommen hat. Also Radio-Hits wie „Bring Me Some Water“ oder „Like The Way I Do”.

Zum Start der über 6-stündigen Legenden-Parade gibt’s in Eisenstadt gleich Woodstock-Feeling: Austro-Gipsy Harri Stojka zieht mit seiner Tribute-Show vor Jimi Hendrix den Hut.