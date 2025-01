× Frequency holt Post Malone und verschiebt wegen ihm das Festival

Neues Konzert-Highlight! Post Malone kommt zum Frequency nach St. Pölten! Für den Rap-Superstar muss allerdings der Termin verschoben werden. Das Hit-Festival geht nun von 13. bis 15. August über die Bühne:

80 Millionen verkaufte CDs, 18 Grammy Nominierungen und gleich 9 Diamant-Auszeichnungen für Welthits wie „I Fall Apart“, „Goodbyes“ oder „I Like You“. Sowie Platz 1 in Österreich mit dem 2017er Kracher „Rockstar“ – US-Rapper Post Malone ist zweifelsohne einer der größten Chart-Stars dieses Jahrtausends. Und somit grenzt es fast an ein Wunder, dass er nun erstmals nach Österreich kommt. Doch beim "Frequency" in St. Pölten ist es heuer wirklich soweit! Wenn auch mit einer großen Änderung, die nicht allen Besuchern gefallen wird: wegen Post Malone wird das Festival nämlich jetzt um einen Tag vorverlegt und geht nun vom 13. bis 15. August über die Bühne. Ein Eingeständnis an einen Weltstar, doch anders wäre der Konzert-Coup nicht möglich gewesen!

Austin Richard Post, so Malone bürgerlich, will in St. Pölten die Europa-Version der brandneuen „Big Ass Stadion Tour“ zünden und sich dabei auf das Country-lastige Album „F-1 Trillion“ konzentrieren. Damit stürmte er 2024 ja bis auf Platz 5 der Austria-Top-40 hoch.

Dazu gibt‘s natürlich alle Hits. Von „Psycho“ bis „Rockstar“ und wohl auch die Solo-Version des Award-überhäuften Taylor-Swift-Duetts "Fortnight". Dazu die große Gewissheit: Nach Billie Eilish (2019 wird auch heuer in St. Pölten wieder Musikgeschichte geschrieben.