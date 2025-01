× Drama um die Rolling Stones: Geplante Europatour fällt aus

Das Happel Stadion war reserviert und am Tourplan wurde seit Wochen herumgeschraubt. Doch jetzt ist, wie ein Insider verrät, alles vorbei: „Die geplante Europatour der Rolling Stones ist abgesagt!“

„Die für diesen Sommer geplante Europatournee der Rolling Stones wird NICHT wie geplant stattfinden. Die Tour ist abgesagt, weitere Neuigkeiten sind derzeit nicht verfügbar“ Die immer top-informierte Fanseite iorr.org lässt nun Millionen von Rock-Fans zittern: Die zwischen Mai und Juli geplante Tour der Rolling Stones mit mindestens 14 Konzerten in den größten Stadien Europas unter dem Motto „Hackney Diamonds 2025“ wird es leider nicht geben! Damit fällt auch das geplante Wien-Konzert im Happel Stadion aus!

„See you in 2025!“ schrieben die Stones noch in ihrer Weihnachtskarte für Newsletter-Abonnenten und bestätigten damit die Tour-Vorbereitungen. Dazu heizte man noch am 22. Jänner mit einem Uralt-Foto vor dem Hochstrahlbrunnen am Wiener Schwarzenberg Platz die Tour-Gerüchte weiter an. Doch jetzt ist alles vorbei: "Die Tour ist abgesagt," weiß irorr.org und liefert auch gleich weitere Insider-Infos: "Die Situation ist ähnlich wie Anfang 2023, als die US-Tour 2023 in derselben Woche abgesagt wurde, in der sie die Ankündigung geplant hatten."

Das kurzeitige Storno nach der instensiven Planung lässt die Fans nun gar das Schlimmste befürchten: Sind die Stones nicht mehr tourfit? Oder gibt's gar eine gröbere Erkrankung. Von Mick Jagger (81), Keith Richards (1) und Ron Wood (77) wird es diesbezüglich wohl so schnell keine Antwort geben: "Die Rolling Stones haben die Tour nie offiziell angekündigt, daher wollen sie sich nicht zu dieser Angelegenheit äußern, " so iorr.org.