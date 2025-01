× Jetzt fix: Jagger rockt in Wien!

Die Rolling Stones suchen noch nach einen Wien-Termin. Ein Jagger hat ihn schon gefunden. Am 7. Mai rock Chris Jagger, der jüngere Bruder von Mick Jagger, die Szene Wien.

Mick Jagger lässt seine österreichischen Fans weiter zittern. Da sowohl Routing als auch die Dimension der wohl allerletzten Tournee „Hackney Diamonds 2025“ aktuell laufend adaptiert werden gibt es große Probleme einen Termin für ein Wien-Konzert zu finden. Auch weil das Happel Stadion ja bereits für Robbie Williams (12. Juli), Iron Maiden (17. Juli), Seiler & Speer (19. Juli) und Guns N‘ Roses (24. Juli) reserviert ist.

Doch jetzt ist eine Jagger Show in Wien fixiert: Chris Jagger, der jüngere Bruder des Stones Bosses spielt am 7. Mai in der Szene Wien auf. Am Programm der blueslastigen Rockshow steht die Essenz der letzten CD „Mixing up the Medicine“ und eine Auswahl seiner bislang 120 Kompositionen.

Vielleicht ja auch „Anyone Seen My Heart?“. Dafür konnte Chris ja im Jahr 2021 seinen berühmteren Bruder als Duettpartner gewinnen. „Er kann froh sein, einen Bruder wie mich zu haben!“