× Konzert-Ansage der Rolling Stones: „Wir sehen uns 2025!“

Die Stones lassen die Fans mit Weihnachtsgrüßen ausflippen! 2025 gibt‘s wieder eine Tour. Das Happel Stadion ist bereits reserviert.

Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen und das Happel Stadion– oe24 Leser wissen es bereits - ist längst reserviert. Jetzt machen es die Rolling Stones offiziell. „See you in 2025!“ schreibt man auf einer Weihnachtskarte für Newsletter-Abonnenten. Somit ist es fix: Die Rock Dinos wollen auch im 63. Dienstjahr (!) wieder auf Tour. Im Sommer sind zwischen 14 und 20 Europa-Konzerte unter dem Motto „Hackney Diamonds 2025“ angedacht!

Neben Wien, wo das Happel Stadion zwischen 10. und 15. August für das 18. und wohl letzte Österreich-Konzert der Stones reserviert ist, haben Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood u.a. auch Paris., München oder Amsterdam im Visier.

Die Show, mit der man heuer in Nordamerika einen neuen Tour-Rekord einfuhr - über 900.000 Fans und 234 Millionen Dollar Umsatz – stellt das Comeback-Album „Hackney Diamonds“, mtit dem die Stones am 2. Februar sogar wieder auf einen Grammy hoffen dürfen, in den Mittelpunkt. Neben Neo-Hymnen wie ”Angry“ oder “Sweet Sounds Of Heaven” gibt’s bei der vermeintlichen Abschieds-Show stehen natürlich auch alle Klassiker auf der Setlist. Vom „Start Me Up“ über „Paint It Black“ bis Satisfaction”.