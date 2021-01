Von Habsburg bis Lugner: Hier urlauben die VIPs

Immer mehr Prominente heben ab und begeben sich in wärmere Gefilde.

Sorglos. Endlose Beine, in knappen Bikinis, Yachten, Strände und gekühlte Drinks. Sieht man sich die Fotos der Stars an, fühlt es sich an, als wären das nur Bilder aus einer anderen Zeit. Schnappschüsse aus dem Urlaub vor dem Lockdown. Doch die VIPs genießen gerade tatsächlich eine Urlaubsnormalität.

Habsburg: »Nirgendwo, irgendwo & überall«

Eindrücke. Auf Instagram werden die perfekten Bilder mit Vorliebe gepostet: „Nirgendwo, irgendwo und überall“, schreibt Ferdinand Habsburg zu einem Foto mit seiner Schwester Gloria. ÖSTERREICH verriet er das geheime Reiseziel. Der Rennfahrer verbrachte, wie jedes Jahr, Silvester in Jamaika. Dort besitzt seine Mutter Francesca ein Anwesen mit einigen Gästehäusern und Meerzugang.

Richard Lugner verweilt nach wie vor auf den Malediven und trinkt die Pool-Bar leer, Ex-Frau Mausi ist nach Teneriffa gereist. Die internationale Prominenz tummelt sich auf St. Barts und Barbados und via Social Media kann man auch von der Couch aus dabei sein.

