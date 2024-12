× Im August kommen die Rolling Stones nach Wien!

Die Rolling Stones haben 2025 fix wieder Österreich am Tourplan. Die Daten werden immer konkreter. oe24 kennt die geheimen Infos!

Zwischen 10. und 15 August. Diese Daten sollten sich Rock-Fans rot im Kalender anstreichen, denn da haben die Rolling Stones das Wiener Ernst Happel Stadion im Visier! Mit ihrer Sensations-Show „Hackney Diamonds“.

Kursiert auf gut informierten Fan-Seiten bereits der 15. August als mögliches Datum für das 18. und vermutlich letzte Österreich-Konzert der Stones, so hat oe24 aus verlässlicher Quelle erfahren, dass das Happel Stadion auch zwischen 10. und 12. August für Mick Jagger und Co. reserviert ist. Das klingt fast logischer, weil rund um den 15. August ja auch das Frequency Festival geplant ist.

Stones (o.) rocken 2025 wieder im Happel (u.)

Neben dem Wien-Konzert, das fix am Tourplan steht, wollen die Stones 2025 u.a. auch in Paris, London, Berlin und München aufspielen. Insgesamt sind zwischen Mai und September mindestens 14 Europa-Konzerte in den größten Stadien geplant.

Stones kommen mit Mega-Show "Hackney Diamonds" nach Wien.

Die genauen Daten werden allerdings erst für Februar erwartet. Auch weil man das doch täglich steigende Ausfalls-Risiko möglichst gering halten will. Mick Jagger ist schließlich bereits 81 Jahre alt. Keith Richards feiert seinen 81er am 18. Dezember und Ron Wood ist mit 77 auch längst kein Jungspund mehr.

Die Stones kommen nicht nur mit allen Hymnen wie „Start Me Up“, „Jumpin’ Jack Flash“ oder „Satisfaction“ und der Essenz der Grammy-dotierten Comeback-CD „Hackney Diamonds“ zu uns, sondern auch gleich mit einem neuen Tour-Rekord. In Nordamerika begeisterte man heuer über 900.000 Fans und fuhr damit satte 234 Millionen Dollar ein. Der beste Sommer ihrer mittlerweile 62-jährigen Karriere! Noch nie haben die Stones mit einer einzelnen Tournee so viel verdient! 2025 will man dann auch in Europa groß abcashen: Bei einer Gage von mindestens 5 Millionen Euro pro Konzert.