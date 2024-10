× Rolling Stones fahren neuen Tour-Rekord ein und haben jetzt Wien im Visier

In Nordamerika fuhren die Rolling Stones heuer 234 Millionen Dollar ein. Die erfolgreichste Tour ihrer Karriere! 2025 will man nun auch in Europa groß abcashen. Ein Wien-Konzert ist so gut wie fix.

902.690 verkaufte Tickets bringen über 234 Millionen Dollar Einnahmen. Der Konzertveranstalter AEG feiert mit einem Inserat in der Branchenbibel „Billboard“ den Konzert-Triumph der Rolling Stones. Mit den 20 Konzerten ihrer „Hackney Diamonds Tour 2024“ in den USA und in Kanada cashten die Rock-Dinos wieder groß ab. Der beste Sommer ihrer mittlerweile 62-jährigen Karriere! Noch nie haben die Stones mit einer einzelnen Tournee so viel verdient! © Billboard × Rolling Stones: Zum Nikolo kommt neue Live-CD



© zeidler × Die Millionen-Show ist für Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood wohl die beste Motivation für ihre geplante Europa-Tournee. Zwischen Mai und Juli hat man ja wieder mindestens 14 Konzerte im Visier. © Getty Images × © zeidler × © zeidler × Auch ein Österreich-Termin im Happel Stadion steht kurz vor Vertragsunterzeichnung. Dann gibt’s die Sensations-Show „Hackney Diamonds“ rund um aktuelle Hits wie "Angry" und allen Kracher von „Start Me Up“ bis „Satisfaction“ dann endlich auch bei uns.