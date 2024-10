× Rolling Stones: Zum Nikolo kommt neue Live-CD

2025 wollen die Stones wieder nach Wien. Als Einstimmung liefert man am 6. Dezember das Live-Album „Welcome to Shepherd's Bush“.

Eigentlich wäre der Krampustag ja fast passender, aber die Rolling Stones liefern heuer lieber eine rockige Nikolo-Überraschung. Am 6. Dezember kommt das Live-Album „Welcome to Shepherd's Bush“. Ein Mitschnitt ihres Londoner Club-Gigs für nur 1.200 Fans vom 8. Juni 1999. Also nur 8 Tage nach dem einzigen Österreich-Konzert der „Bridges To Babylon Tour 1999“ in Imst.

Das bereits 38. (!) Live-Album der Stones liefert vom Opener „Shattered“ bis zum Finale „Jumpin' Jack Flash“ einen überzeugenden Mix aus Klassikern („Brown Sugar„) und Raritäten („The Moon Is Up”) . Spannend: die größte Stones-Hymne „Satisfaction“ wurde dabei, so wie beim Österreich-Konzert, nicht angestimmt.

Mit der neuen Live-CD verkürzen die Stones auch die Wartezeit auf die heißersehnten neuen Tourdaten. Ab Mai hat man ja mit der Sensations-Show „Hackney Diamonds“ wieder Europa im Visier und damit auch ein Wien-Gastspiel im Happel Stadion.