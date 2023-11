× Die Rolling Stones bringen Geheim-Konzert auf CD

Am 19. Oktober rockten die Stones ein Mini-Konzert in New York. Ab 15. Dezember gibt's die CD davon: als Bonus einer Neuauflage von "Hackney Diamonds" und als Einstimmung für die neue Tour!

Am 19. Oktober feierten die Stones ihr sensationelles Comeback-Album „Hackney Diamonds“ auch mit einem Privaten-Club-Konzert in New York. Vier der neuen Songs und das Lady-Gaga-Duett „Sweet Sounds Of Heaven“ inklusive. Nur 500 geladene Gäste darunter VIPs wie Christie Brinkley, Elvis Costello und Trevor Noah waren im In-Club Racket dabei. Jetzt kommt das erste-Stones-Konzert seitdem Finale der Jubiläums-Tour 2022 auf CD.

Am 15. Dezember bringen die Stones eine Neuauflage von „Hackney Diamonds“ mit dem kompletten, 7 Song starken Mini-Konzert als Bonus-CD! Das neue Live-Album der Stones ist das perfekte Warm-Up für die Tour. Ab 28. April stehen in den USA ja 19 Konzerte für über 1,3 Millionen Fans am Programm. Für Herbst wird sogar eine Europa-Tour überlegt. Auch ein Österreich-Konzert wird verhandelt.

Das sind die Songs der neuen Stones-Live-CD:

Shattered

Angry

Whole Wide World

Tumbling Dice

Bite My Head Off

Jumpin' Jack Flash

Sweet Sounds of Heaven (mit Lady Gaga)