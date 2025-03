35 Kilo Cannabis in Koffern: Kanadier (20) beim Gate verhaftet

Der erst 20-Jährige versuchte 35 Vakuum-Packs in zwei Gepäckstücken zu schmuggeln.

Viel hatte sich der 20-Jährige bei seinem Schmuggel wohl nicht gedacht. Auf seinem Flug von Bangkok nach London, mit Zwischenstopp am Flughafen Wien-Schwechat, transportierte er in zwei Koffern insgesamt 35 Kilogramm Cannabis. Bis Österreich waren die Gepäckstücke mit den Drogen zwar nicht aufgefallen, in Wien allerdings klickten schließlich die Handschellen.

Denn bei der Kontrollen des Transitgepäcks am Aschermittwoch stellten Mitarbeiter des Stadtpolizeikommandos Schwechat die komplett mit Cannabis gefüllten Koffer schließlich sicher. Insgesamt wurden 35 Vakuum-Packs zu je einem Kilo Cannabiskraut entdeckt.

In die Justizanstalt gebracht

Schnell konnten die Kriminalbeamten den Passagier, auf den die Gepäckstücke eingecheckt waren, beim Abfluggate stoppen und festnehmen. Der Beschuldigte, ein 20-jähriger Kanadier, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.