Österreicher (62) brach im Urlaub zusammen: tot

Tragödie auf der beliebten Ferieninsel Phuket in Thailand: Ein 62-jähriger Österreicher starb im Hotel.

Ein Pärchen aus Österreich buchte eine zweiwöchige Reise nach Thailand und wollte dort die Sonne genießen. Doch der langersehnte Urlaub endete mit einer Tragödie: Andreas N. trank in der Nacht auf Dienstag ein paar Biere in seinem Hotelzimmer, während seine Frau schlief.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Frau durch das laute Husten des 62-Jährigen wach. Die Frau sagte bei der Polizei aus, dass ihr Mann rastlos gewesen sei und im Zimmer umhergeirrt sei - ehe er vor der Balkontür zusammenbrach. Sie verständigte sofort das Hotelpersonal, das sofort die Rettung alarmierte. Jedoch vergeblich: Alle Wiederbelebungsmaßnahmen scheiterten, ein Arzt konnte nur noch den Tod des Touristen feststellen.

Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Laut lokalen Medienberichten soll der Mann seit Jahren an Bluthochdruck gelitten und dagegen Medikamente eingenommen haben.