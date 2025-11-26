Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Aufregende überraschende Begegnungen? Nehmen Sie die Chance an!

Beruf: Bleiben Sie auf dem Boden der Realität, speziell in finanziellen Fragen!

Fitness:Mehr Toleranz anderen gegenüber hebt die Stimmung und erspart Ärger.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Reagieren Sie freundlich und humorvoll, statt wieder mal abzublocken!

Beruf: Wer stur reagiert, provoziert Widerstand. Seien Sie kompromissbereit!

Fitness:Konstruktiv! Bemühen Sie sich um eine positive, versöhnliche Haltung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nutzen Sie heute Ihre Chance, das Miteinander deutlich zu verbessern!

Beruf: Rechnen Sie vernünftig nach und werden Sie lieber ein wenig sparsamer!

Fitness: Tanken Sie Optimismus und Lebensfreude! Maßvoll, nicht zu übermütig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Endlich etwas lockerer und spontaner? Dann kommt bessere Laune auf.

Beruf: Seien Sie bereit umzudenken, lassen Sie sich auf neue Ideen bringen!

Fitness:Verschaffen Sie sich Auslauf und Abwechslung! Das bringt Entspannung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Mehr Toleranz! Erwarten Sie nicht, dass man nach Ihrer Pfeife tanzt!

Beruf: Vorrang für Gemeinschaftssinn! Stellen Sie eigene Interessen zurück!

Fitness:Vorsicht und Gelassenheit verhindern Ärgernisse und unnötigen Stress.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nutzen Sie heute die Chance, Beziehungsprobleme freundlich zu lösen!

Beruf: Überraschende Angebote? Prüfen Sie die finanziellen Aspekte genauer!

Fitness:Heute fällt es Ihnen leichter, sich anzupassen. Stecken Sie mal zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gemeinsam mehr Spaß haben, statt das Miteinander infrage zu stellen!

Beruf: Finanziell nicht wieder zu leichtsinnig! Ausgaben genau kontrollieren!

Fitness:Neue Zuversicht, neue Motivation. Trotzdem achtsam und geduldiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Haltung und seien Sie ein bisschen großzügiger!

Beruf: Legen Sie Ihr Misstrauen ab und verhalten Sie sich einfach kooperativ.

Fitness:Entspannen Sie sich! Gelassener kommen Sie viel besser durch den Tag.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Genießen Sie überraschende Flirts, gehen Sie dabei aber nicht zu weit!

Beruf: Zündende Ideen sind willkommen. Sie sollten aber gut durchdacht sein.

Fitness:Ein sehr belebender Tag. Nur nicht zu schnell, konzentriert bleiben!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ein bisschen offener und spontaner, heute tut es gut, Spaß zu haben!

Beruf: Seien Sie ausnahmsweise auch für ausgefallene Vorschläge zugänglich!

Fitness:Freundlich und tolerant durch den Tag! Bewegungsfreiheit ist wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sind Ihre Absichten ernst zu nehmen? Dann sind Sie sicher willkommen.

Beruf: Bringen Sie sich zielstrebig ein, aber planen Sie erst mal sorgfältig!

Fitness:Hinaus an die frische Luft! Abwechslung und Bewegung tun Ihnen gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie alle Probleme links liegen und spielen Sie unbeschwert mit!

Beruf: Mehr Vertrauen ins Teamwork! Also eigene Ansprüche zurückstecken!

Fitness:Seien Sie tolerant! Wer zu kritisch ist, verdirbt sich nur die Laune.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.