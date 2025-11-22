Alles zu oe24VIP
Lisa Eder
© GEPA

Damen Skispringen

ÖSV-Springerin Eder Dritte: Maruyama holt Sieg zum Saisonstart

22.11.25, 13:57
Teilen

Lisa Eder ist beim Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen im ersten Einzelbewerb von Lillehammer auf dem Podest gelandet. 

Die Salzburgerin zeigte am Samstag im norwegischen Wintersport Sprünge über 121 und 125,5 Metern und wurde mit 255,4 Punkten Dritte. Sie musste sich damit nur der Japanerin Nozomi Maruyama, die überlegen mit 285,5 Zählern ihren ersten Weltcupsieg feierte, und der Kanadierin Abigail Strate (259,7) geschlagen geben. Julia Mühlbacher landete auf Rang 18.

Eder sprang in der Entscheidung trotz kräftig auffrischendem Wind mit dem drittweitesten Satz der Konkurrenz noch von Platz fünf aufs Stockerl, ihrem sechsten Karriere-Podestplatz im Weltcup. "Ich bin stolz, dass ich das gut gemeistert habe und sich der dritte Platz ausgegangen ist", sagte Eder, die auch am Freitag mit dem ÖSV-Team im Mixedbewerb auf dem Stockerl gestanden war.

Mühlbacher (105/122 m) verbesserte sich gar noch um zehn Plätze. Ungefährdet blieb allerdings ganz vorne Maruyama, die die Konkurrenz mit 133,5 bzw. 130,5 m düpierte und damit erstmals ganz oben stand. Am Sonntag (12.00) findet in Lillehammer noch ein zweiter Einzelbewerb statt. Auch die Männer bestreiten am Wochenende zwei Wettkämpfe.

