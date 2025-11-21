Weltcup-Auftakt! Mixed-Team landet auf Platz 3

Das österreichische Mixed-Team hat die Skisprung-Saison erfolgreich eröffnet. Julia Mühlbacher, Lisa Eder, Stefan Kraft und Jan Hörl landen in Lillehammer auf dem Podest.

Mit einem Podestplatz startete das österreichische Mixed-Team in die neue Skisprung-Saison. Das Quartett mit Julia Mühlbacher, Lisa Eder, Stefan Kraft und Jan Hörl sicherte sich in Lillehammer den dritten Platz.

Japan siegt vor Slowenien

Den Sieg im Mixed-Team-Bewerb holte sich die japanische Mannschaft. Platz 2 ging an Slowenien, das nur 1,2 Punkte Vorsprung auf das österreichische Team hatte.