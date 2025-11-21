Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
hörl
© gepa

Skispringen

ÖSV-Adler suchen Anschluss an Mixed-Erfolg

21.11.25, 21:11
Teilen

Nach dem Bronze-Erfolg im Mixed-Team erwarten die österreichischen Skispringer ein volles Wochenende in Lillehammer. Frauen und Männer bestreiten jeweils zwei Einzelbewerbe. Julia Mühlbacher, Lisa Eder, Stefan Kraft und Jan Hörl zeigen sich zuversichtlich.

Das Skisprung-Auftakt-Wochenende in Lillehammer bietet reichlich Action für Österreichs Adler. Am Samstag starten die Frauen um 12.00 Uhr (live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker), gefolgt von den Männern um 16.00 Uhr (live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Am Sonntag wiederholt sich das Programm mit identischen Startzeiten.

Hörl mit Megastart-Motivation

Jan Hörl zeigte sich nach dem Mixed-Bewerb begeistert: "Ich habe heute einen sehr guten Tag erwischt, habe meine Sachen wieder beieinander gehabt, und es ist ein Megastart." Der Salzburger will seinen Schwung in beide Einzelbewerbe mitnehmen.

Eder im Aufwärtstrend

Lisa Eder fand zurück zu alter Stärke: "In den letzten Wochen ist das Springen nicht so leicht von der Hand gegangen. Drum hat der Sprung heute echt gutgetan." Die 24-Jährige will ihre konstanten Leistungen in beiden Frauen-Bewerben bestätigen.

