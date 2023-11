× Triumph der Rock-Oldies: Stones & Beatles auf Platz 1

Die aktuellen Austria Top 40 Charts erinnern an die 60er Jahre: Stones und Beatles liegen auf Platz 1. Für Taylor Swift und RAF Camora bliebt nur Silber.

Platz 1 bei den Alben: The Rolling Stones: „Hackney Diamonds.“ Platz 1 bei den Singles: The Beatles, „Now & Then“. Die aktuellen Austria Top 40 erinnern nun fast an die 60er Jahre. Die Rock-Oldies weisen alle Jung-Popper in die Schranken. Selbst die größte Chart-Queen der Gegenwart Taylor Swift, mit der Neuaufnahme von „1989 (Taylor‘s Version)“ sonst weltweit auf Platz 1 zieht bei uns gegen die Stones den Kürzeren. Auch RAF Camora, Fixgarant auf Chart-Gold, muss nun die Beatles vorbeiziehen lassen. Sein Duett „Liebe Grüsse“ mit Ski Aggu liegt nun auf Platz 2.

Die Rock-Dinos erleben gerade den dritten Frühling und setzen wieder den Trend: Die Stones liefern mit „Hackney Diamonds“ ein trendiges Spätwerk. Für die Single „Angry“ winkt sogar ein Grammy. Am Freitag legt man mit einem Dancefloor-Remix von „Mess It Up nach. 2024 folgt die nächste Tournee.

Die Beatles setzen für ihren „allerletzten Song“ gleich auf die Hilfe von KI: Für „Now & Then“ wurde eine altes Demo von John Lennon (t 1980) jetzt von Paul McCartney und Ringo Starr vervollständigt. Der zusammengebastelte Song zwar nicht der beste Beatles -Hit aller Zeiten. Für Platz 1 reicht es aber allemal.



Das sind die aktuellen Austria Top 40 Charts:



Alben:

1. The Rolling Stones, Hackney Diamonds

2. Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version)

3. Jung Kook, Golden

Singles:

1. The Bealtes Now & Then

2. RAF Camora & Ski Aggu Liebe Grüsse

3. Amaru & Gringo Bamba, Blonde Chaya