''Viererbande'' holt nächsten Amadeus

Nach Josh. und Granada dürfen nun auch Molden/ Resetarits/Soyka/Wirth über einen Amadeus Award jubeln. Sieg in der Kategorie Jazz/World/Blues

Bereits 2017 wurde er mit dem Amadeus für sein Lebenswerk geehrt, jetzt holt Willi Resetarits im Verbund mit Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth den Preis in der Kategorie Jazz/World/Blues. Mit der CD „Schdean“ sticht die „Viererbande“ bei den vorgezogenen AAMA Days Die Strottern, Ernst Molden & das Frauenorchester, Gina Schwarz und Sophie Abraham aus.

Seit 2009 arbeiten Ernst Molden und Willi Resetarits schon mit ihren Lieblingspartnern Walther Soyka und Hannes Wirth zusammen Schon ihr Erstlingswerk 2014 „Ho Rugg“ fand auch international großes Lob und Anerkennung – erstmals wurde eine österreichische Produktion für die besten Songs des deutschen Sprachraums mit dem „deutschen Liederpreis“ ausgezeichnet, 2017 folgte ein Amadeus Austrian Music Award.

Stärken. Der „beste Singer-Songwriter auf Gottes Erdboden“ (Willi Resetarits über Ernst Molden) und die „schönste Stimme des Landes“ (Ernst Molden über Willi Resetarits) haben 2021 gemeinsam mit Sokya und Wirth ihr neues Album „schdean“ produziert. Die Viererbande, wie sie von Resetarits liebevoll genannt wird, vertrauen auf die Stärken aller Bandmitglieder: Willi Resetarits, der Gigant unter den österreichischen Rocksängern, sticht mit seiner Stimme hervor. Ernst Molden gibt den Meister des Verknüpfens von Worten, Walther Soyka steuert mit seinem Können an der Knöpferlharmonika die wienerische Komponente bei und Hannes Wirth sorgt an der Gitarre für Volumen und Glanz.

Show. Am 29. April werden bei der großen Amadeus Gala im Wiener Volkstheater die Top-Preise wie „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ oder „Live Act des Jahres“ verliehen. Der Award für das Lebenswerk geht an Brosi Bukowski, der neben Bilderbuch, Ina Regen Folkshilfe oder Chris Steger auch das Live-Programm bestreitet. Die Moderation übernimmt einmal mehr Conchita Wurst. ORF1 überträgt ab 22.15 Uhr live zeitversetzt. Bereits vorab im Rahmen der AAMA täglich bis zum 28. April die Preise in den Genre-Kategorien vergeben.

Das ist der Amadeus Fahrplan:

19. April Rock/Pop – Sieger Josh.

20. April Alternative - Sieger Granada

21. April Jazz/World/Blues - Molden/ Resetarits/Soyka/Wirth

22. April Tonstudiopreis Best Sound

25. April Schlager/Volksmusik

26. April Hip Hop/Urban

27. April Hard & Heavy

28. April Electronic/Dance

29. April Amadeus Show im ORF