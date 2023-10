× Rolling Stones: Chart-Sturm nach Geheim-Konzert

Die Stones rollen wie erwartet mit „''Hackney Diamonds'' sofort wieder auf Platz 1 der iTunes-Charts. Gefeiert wurde mit einem Geheim-Konzert in New York. Auch Lady Gaga sang mit!

Von 0 auf 1: Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Wenn nicht gar eine Unverschämtheit! Die Rolling Stones stürmen mit dem wilden Spätwerk „Hackney Diamonds“ an die Spitze der iTunes-Charts- Und das nicht nur in Österreich, sondern in gleich 29 Ländern. Ein erwarteter und völlig logischer Triumph. Das neue Album - das erste originäre Studiowerk seit 18 Jahren - besticht durch eine spitzbübische Lässigkeit, legendäre Gäste - von Paul McCartney bis Lady Gaga - und den absoluten Trendsound. Im 61. Dienstjahr lassen die Rock-Dinos damit alle Jung-Popper so was von alt aussehen. Das oft überstrapazierte Superlativ „Album des Jahres“ - selten war es treffender.

© Universal Music ×

Vorgefeiert wurde mit einem Geheim-Gig in New York. Im Mini Club Racket stimmte man am Donnerstag bei einer 7 Song starken Setlist auch die neuen Hits „Angry“, „Whole Wide World“ und „Bite My Head Off“ an. Dazu holte man zur Zugabe „Sweet Sounds Of Heaven“ sogar Lady Gaga auf die Bühne!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Den Konzert- und Chart-Triumpf lässt man in Kürze auch einen Doku-Film über die „Hackney Diamonds“-Arbeiten folgen - und die Tourdaten. Die Stones wollen dem Album-Hit noch eine Konzert-Serie in den größten Stadien drauf setzen. Im Estadi Olimpic halten die Stones schon am 28. Oktober Einzug: Der FC Barcelona kickt im El Clásico gegen Real Madrid mit einem speziellen Stones-Trikot. Dazu liefert man auch „Hackney Diamonds“ in den Vereinsfarben. Das ist die bereits 43. Vinyl-Version! Nicht nur in de Chats, auch als Verkaufs-Genie ist Mick Jagger unschlagbar.