× Rolling Stones: Hype um neue Hits

Die Stones rollen wieder los! Nach coolem Live-Stream rocken sich die Legenden mit dem neuen Hit ''Angry'' und der für 20. Oktober erwarten CD ''Hackney Diamonds'' wieder in alle Herzen.

Ein globales Medien-Echo von WM-Finale-Format, massives Radio-Airplay und Vorbestellungs-Rekorde. Neuer Hype um die Rolling Stones. Am Mittwoch präsentierten Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood in London mit einem weltweiten Live-Stream den neuen Hit "Angry" und das für 20. Oktober erwarte Album "Hackney Diamonds". Jetzt stürmen sie wieder die Charts.

© Thomas Zeidler-Künz ×

„Angry“ liegt bei den globalen Trend-Songs bereits auf Platz 5. Tendenz steigend! Dazu gibt es schon über 5,5 Millionen YouTube-Klicks und Dauereinsatz im Radio. Auch auf Radio Austria. Mit dem trendigen Rock-Hit, bei dem im Video auch TV-Star Sydney Sweeney ("The White Lotu"s) abtanzt und sogar Plakate einer "Hackney Diamonds Tour" (!) gezeigt werden, rocken sich die Stones wieder in alle Herzen. „Nach so langer Zeit wissen wir schon: Wenn es uns gefällt, dann wird es auch der Welt gefallen,“ war für Richards der Erfolg jedoch vorprogrammiert

© Universal Music ×

Ab Freitag gibt’s den neuen Stones-Hit auch als rote 7-inch Vinyl, als schwarze 10-inch Vinyl und als CD-Single. Das Album wird dann gar in mindestens zehn Versionen und im breiten Farb-Spektrum angeboten: Die Stones nämlich nicht nur die dienstälteste Band des Rock, sondern auch die Geschäftstüchtigste!

© Universal Music

Hier sehen Sie das Video zum neuen Stones Hit "Angry":