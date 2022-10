Diese Taschenlampe kann man mit Urin betreiben

Keine Batterien, kein Akku, keine Kurbel. Alles, was diese Taschenlampe zum Leuchten braucht, ist Flüssigkeit - egal, welche.

Die Idee des deutschen Start-Ups "Adreniba Trading", welches von vier jungen Freunden gegründet wurde, basiert auf einer chemischen Reaktion, wobei die zugeführte Flüssigkeit den Stromkreis schließt und somit die Taschenlampe zum Leuchten bringt.

Dabei ist es der "Waterlamp", so heißt das Produkt, egal, woher die Flüssigkeit kommt. Sie funktioniert mit Wasser und Kaffee, aber auch mit Urin. Somit könnte man die Taschenlampe auch überall in der Wildnis verwenden, auch da, wo keine Flüsse oder Seen sind, da man einfach nur sein kleines Geschäft verrichten müsste.

Über 1500 Stunden Laufzeit

Einmal unter den Wasserhahn gehalten, brennt die Lampe bis zu drei Tage lang durch und kann insgesamt über 1500 Stunden bis zu knapp 35 Meter weit leuchten. Ab November kann man sich das neue Produkt des Start-Ups für 39,99 Euro erstehen.