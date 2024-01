Frau spendete Chef Niere: Der entließ sie wegen Krankenstand

Eine Frau aus Long Island, New York, sagte, sie sei entlassen worden, nachdem sie eine Niere gespendet hatte, um das Leben ihres Chefs zu retten.

Debbie Stevens, eine 47-jährige geschiedene Mutter von zwei Kindern, reichte eine formelle Beschwerde bei der Menschenrechtskommission des Staates New York ein und behauptete, ihr Chef habe sie wegen ihres Organs benutzt und sie dann gefeuert, "nachdem die Frau bekommen hatte, was sie wollte". Stevens' Chefin, die 61-jährige Jackie Brucia, ist eine der Controllerinnen der Atlantic Automotive Group, einem milliardenschweren Autohausbetreiber, in West Islip. Brucia stellte Stevens im Januar 2009 als Assistentin ein.

"Sie fing einfach an, mich nach der Operation schrecklich, bösartig und unmenschlich zu behandeln", sagte Stevens gegenüber ABCNews.com. "Es war fast so, als hätte sie mich nur eingestellt, um meine Niere zu bekommen." Obwohl sich herausstellte, dass Stevens nicht die perfekte Niere für Brucia war, spendete sie ihr Organ einem Fremden aus einem anderen Bundesstaat, damit Brucia auf der Organspenderliste nachrücken konnte.

Nachdem sie wegen ihres psychischen Stresses einen Psychiater aufgesucht hatte, beauftragte Stevens' Anwälte, die einen Brief an die Atlantic Automotive Group schickten. Stevens wurde innerhalb einer Woche entlassen.

Stevens' Anwalt, der Bürgerrechtsanwalt Lenard Leeds, sagte, er plane, eine Diskriminierungsklage gegen AAG einzureichen, und würde wahrscheinlich eine Entschädigung in Millionenhöhe fordern.