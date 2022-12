Krankenschwester berichtet: Das bereuen Menschen an ihrem Leben, bevor sie sterben

Eine Krankenschwester hat viele Jahre lang Patienten in den letzten 12 Wochen ihres Lebens betreut und eine Studie durchgeführt, in der sie untersuchte, was die Menschen am meisten bedauern, bevor sie sterben.

Eine Krankenschwester aus Australien fand heraus, dass es nicht die großen Dinge sind, wie der Verzicht auf den Bungee-Sprung oder den Sprung aus dem Flugzeug, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eher das Bedauern darüber, wie sie ihre Zeit verbracht haben.

Sie hielt die "Aha-Erlebnisse" ihrer Patienten in einem Blog fest, bevor sie sie in einem Buch mit dem Titel The Top Five Regrets of the Dying zusammenfasste. "Auf die Frage, was sie bedauerten oder was sie anders machen würden, tauchten immer wieder gemeinsame Themen auf", schreibt sie in ihrem Blog. An fünfter Stelle stand der Wunsch glücklicher zu sein, was laut Bronnie "überraschend häufig" vorkam. An vierter Stelle stand der Wunsch, sie wären mit Freunden in Kontakt geblieben.

An dritter Stelle stand der Wunsch, sie hätten den Mut gehabt, ihre Gefühle auszudrücken, und an zweiter Stelle stand das Bedauern darüber, so hart gearbeitet zu haben. An der Spitze der Liste der Dinge, die die Menschen auf dem Sterbebett am meisten bedauerten, stand jedoch der Wunsch, sie hätten ein Leben geführt, das ihnen selbst entspricht, und nicht ein Leben, das sich nach den Erwartungen anderer richtet.