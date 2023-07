30 Tage gefesselt und missbraucht: Mädchen (18) entkommt Martyrium

Ein 18-jähriges junges Opfer wurde fast 30 Tage lang festgehalten, missbraucht und gefesselt, bis es ihr gelang, sich von ihren Fesseln zu befreien und aus dem Haus zu fliehen

Eine 18-jährige Frau aus den USA wurde Berichten zufolge in das Haus eines Ehepaars gelockt und einen Monat lang festgehalten, bevor sie sich befreien und in das Haus eines Nachbarn fliehen konnte. Die Polizei sagt, dass Jose Reyes und Jacqueline Macias, die nach einer kurzen Untersuchung verhaftet wurden, das Opfer gefesselt und ihr etwas "sehr, sehr Böses" angetan hätten.

Mädchen auch missbraucht

© Harris County Constable Precinct 4

Es wird behauptet, dass sie die Frau sexuell missbraucht haben, nachdem sie sie gefesselt hatten. Hilfssheriffs in Houston, Texas, sagen, die Frau habe Spuren an Händen und Beinen als Zeichen ihrer Gefangenschaft. Constable Mark Herman sagte in einer Pressekonferenz, dass seine Deputies am 16. Juli zu einer Frau in Not alarmiert wurden.

Als sie am Tatort eintrafen, erzählte die Frau, dass sie in einem nahegelegenen Haus gefangen gehalten und sexuell missbraucht worden war, und zeigte ihnen blaue Flecken an den Beinen und Händen, wo sie gewaltsam festgehalten wurde. Sie sagte, dass sie fliehen konnte, da die beiden Männer, die sie entführt hatten, das Haus verlassen hatten. Als sie dies bemerkte, konnte sie die Fesseln entfernen und sich in Sicherheit bringen.

© Harris County Constable Precinct 4

Das Opfer traf sich zuvor mit dem Mann und wurde in dessen Haus gelockt. Dort angekommen war bereits eine Frau vor Ort. Der Sheriff sagte: "Wir wissen nicht genau, wie viele Tage es waren, aber es waren etwa 30 Tage, vielleicht auch mehr. Irgendwann, nachdem sie begonnen hatten, sie gegen ihren Willen festzuhalten, begannen sie, sie sexuell zu missbrauchen und andere Dinge, einfach eine sehr, sehr böse Sache."

Das Opfer wurde am Tatort von einem Team behandelt und später zur weiteren Behandlung und gerichtsmedizinischen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.