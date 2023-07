Adler werden trainiert, um Drohnen vom Himmel zu holen

Die Adler, die darauf trainiert sind, Drohnen als Beute zu betrachten, fangen sie mitten in der Luft ab und landen sicher mit den Drohnen in ihren Krallen.

Die niederländische Polizei hat eine einzigartige Lösung gefunden, um die zunehmende Zahl illegaler Drohnen am Himmel des Landes zu bekämpfen, indem sie die Hilfe von Adlern in Anspruch nimmt!

Erfolgreiche Versuche

Nach erfolgreichen Versuchen ist die Polizei die erste in der Welt, die Vögel einsetzt, um Drohnen abzuschießen. Die Adler, die darauf trainiert sind, Drohnen als Beute zu betrachten, fangen sie mitten in der Luft ab und landen sicher mit den Drohnen in ihren Krallen - eine Low-Tech-Lösung für ein High-Tech-Problem.

Obwohl der Adler während der Tests stets einen Kevlar-Schutz trug, kam die niederländische Polizei zu dem Schluss, dass sie es nicht tun sollte, weil es als Tierquälerei angesehen werden könnte und sehr teuer war.