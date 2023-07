Gestohlen: 13-Jähriger mit Opas Mercedes unterwegs

Bereits am Montagabend wurde der Junge gesichtet, als er mit hoher Geschwindigkeit über die A24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin raste und der Polizei entkam, die ihn stoppen wollte.

Ein kurioser Vorfall sorgt im beschaulichen Oberhavel in Brandenburg für Aufsehen: Ein erst 13 Jahre alter Junge schnappte sich heimlich den Mercedes seines Großvaters und begab sich auf eine Spritztour. Wie die Polizei nun bestätigte, wurde der Ausreißer in der Nacht zum Mittwoch auf einem Campingplatz bei Oldenburg in Holstein nahe Kiel aufgespürt und festgenommen - satte 350 km entfernt von seinem Startpunkt in Glienicke!

Keine Angabe zu den Gründen

Bereits am Montagabend wurde der Junge gesichtet, als er mit hoher Geschwindigkeit über die A24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin raste und der Polizei entkam, die ihn stoppen wollte. Bei seiner Ergreifung befand sich der junge Flüchtige in Begleitung einer 15-Jährigen. Die Polizei konnte ihre Handys orten, nachdem die Mutter des Mädchens die Beamten informiert hatte. Aufgrund dieser Ortung konnte der grobe Aufenthaltsbereich der beiden Jugendlichen ermittelt werden.

Zur Motivation der beiden Ausreißer gibt es noch keine offiziellen Informationen. Die Polizei erklärte lediglich, dass der 13-Jährige bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt sei und aus einem "nicht ganz unproblematischen" familiären Umfeld stamme. Der Junge lebt nicht bei seinen Eltern, sondern ist in einer Einrichtung untergebracht, wie ein Polizeisprecher bestätigte.