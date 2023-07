Bub (10) von Fahrgeschäft 6 Meter in die Luft geschleudert

Ein kleiner Junge erlitt ''erhebliche Verletzungen'', nachdem er von einem Fahrgeschäft in die Luft geschleudert worden war.

Der 10-jährige Huntley Daniel wurde auf einem Volksfest in Illinois (USA) von einem Moby-Dick-Fahrgeschäft 6 Meter hoch in die Luft geschleudert. Er erlitt Gesichtsfrakturen und erhebliche Verletzungen an einem seiner Beine, nachdem er von seinem Sitz auf dem Fahrgeschäft gerutscht war, das Personen an den Schultern festhält.

Fahrgeschäft geschlossen

Menschen eilten dem Jungen zu Hilfe, als er regungslos am Boden lag. Der Einsatzleiter der Polizei von Antioch, Charles Smith, sagte: "Der Karneval war voll, und viele Leute haben das miterlebt. Es ist ein traumatisches Ereignis für unsere Gemeinschaft." Die Polizei teilte mit, dass das Fahrgeschäft in diesem Jahr eine staatliche Genehmigung erhalten habe, aber alle Fahrgeschäfte auf dem Festival seien inzwischen von Antiochs Bürgermeister Scott Gartner geschlossen worden.

© NBC Chicago

Er sagte, er habe sich zu dieser Entscheidung entschlossen, "nicht nur aus Respekt vor der Familie, die das durchgemacht hat, sondern auch für die Sicherheit der übrigen Gäste, um sicherzustellen, dass es keine anderen Fahrgeschäfte gibt, die möglicherweise ein Problem darstellen könnten.

© NBC Chicago

Eine Augenzeugin sagte: "Ich drehte mich um und hörte eine Frau schreien. Und mein Sohn sagte: 'Mama, schau mal.' Ich drehte mich um, und dieser kleine Junge lag einfach auf dem Bürgersteig, bewegte sich nicht und reagierte nicht."