Frau (37) wurde gegen ihren Willen das halbe Gesicht tätowiert

Nach einer schicksalhaften Nacht in einem Hotelzimmer wachte sie auf und spürte Schmerzen im Gesicht.

Taylor White (37) durchlebte eine unfassbare Tragödie, als sie gegen ihren Willen ein Gesichtstattoo erhielt, das sie noch heute verfolgt. Doch nun erhält sie unerwartete Hilfe, die ihr neues Hoffnung schenkt.

Konnte sich an nichts erinnern

Die US-Amerikanerin war damals 21 Jahre alt und in einer gewalttätigen Beziehung mit ihrem Ex-Freund, wie sie der "New York Post" berichtet. Diese Beziehung war von psychischer und sexueller Gewalt geprägt, und der Höhepunkt des Martyriums ereignete sich an Taylors Geburtstag.

Nach einer schicksalhaften Nacht in einem Hotelzimmer wachte sie auf und spürte Schmerzen im Gesicht. Die Erinnerung an das, was passiert war, war ausgelöscht. Ihr halbes Gesicht war danach tätowiert.

Die 37-jährige Taylor, die an einer bipolaren Störung leidet, entschied sich schließlich für einen beruflichen Neuanfang. Jedoch stieß sie aufgrund ihres Aussehens immer wieder auf Ablehnung. Verzweifelt begann sie, ihr Leben auf TikTok zu dokumentieren. In einem Livestream wurde Karridy Askenasy, auch bekannt als TheDadBot, auf sie aufmerksam. Er hat bereits vielen Menschen finanzielle Unterstützung geboten und suchte nun nach einer Klinik, die Taylors teure Tattoo-Entfernung übernehmen würde.

In der Tat fand sich ein spezialisiertes Studio für Lasertherapie, das sich bereit erklärte, Taylor auf ihrem Weg zu einem tattoofreien Gesicht zu begleiten. Als sie von dieser Nachricht erfuhr, konnte sie ihr Glück kaum fassen.

Aufgrund der Größe ihres Gesichtstattoos wird der Prozess, der normalerweise Tausende von Euro kosten würde, voraussichtlich bis zu zwei Jahre dauern. Doch für die 37-jährige Taylor bedeutet die bevorstehende Entfernung des Tattoos einen Neuanfang und die Möglichkeit, endlich ein besseres Leben zu führen.