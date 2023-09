Diebesbande stahl 'Goldene Toilette': Festnahme

Die britische Polizei glaubt, einen Durchbruch bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer goldenen Toilette im Wert von 6 Millionen Dollar im Jahr 2019 erzielt zu haben.

Sieben Personen wurden im Zusammenhang mit dem verschwundenen goldenen Thron festgenommen, eine Frau und sechs Männer. Die Personen wurden wegen des Verdachts des Umgangs mit gestohlenen Waren oder der Verschwörung zu Einbrüchen oder Raubüberfällen festgenommen.

Breaking: 7 individuals nabbed by police for allegedly heisting a $6M golden toilet dubbed 'America.' The 18-karat loo, once exhibited at NYC's Guggenheim Museum, caused a stir when it vanished 4 years ago from Winston Churchill's childhood residence, Blenheim Palace. ???????????? pic.twitter.com/vm6mJKRsG4