SO alt ist das älteste Huhn der Welt

Ein Huhn namens Peanut aus Michigan, USA, ist nun nachweislich das älteste lebende Huhn der Welt. Mittlerweile ist das Tier 21 Jahre alt.

Hohes Alter

Bevor sie schlüpfte, wurde Peanut von ihrer Mutter verlassen, die das Nest mit all ihren anderen Küken verließ. Später entdeckte Marsi das kalte Ei und nahm an, dass es gestorben war, und hob es auf, um es in ihren Teich zu werfen. Doch in diesem Moment hörte sie es "piepsen". Nachdem Peanut aus ihrer Schale geschält wurde, schloss sie sich sofort mit Marsi zusammen.

Ihr Tagesablauf besteht aus viel Schlafen und viel Fressen. Peanut und Millie sehen auch gerne zusammen fern, während sie auf Marsis Schoß sitzen. Im Sommer genießen sie es, sich zu sonnen und draußen im Dreck herumzukratzen". Marsi beschreibt Peanut als anhänglich und temperamentvoll" und sagt, dass die Menschen immer wieder über ihre Intelligenz erstaunt sind.