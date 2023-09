Schock: Junggesellinnenabschied verkommt zum Alptraum

Die Gruppe musste zwei Stunden lang im Sturm ausharren, da auch andere Zelte auf dem Campingplatz umgeworfen worden waren.

Eine Hochzeit ist ein ganz besonderes Ereignis im Leben eines Paares, doch der Junggesselinnenabschied verkam für diese Braut zu einem wahren Alptraum.

Horror-Trip

Es begann mit einem idyllischen Plan: Ein traumhaftes Glockenzelt mit Whirlpool in Cornwall sollte den perfekten Ort für die Feierlichkeit bieten. Doch von Anfang an schien das Unglück die Feier zu verfolgen. Ein Sturm zog auf, als die Partygäste auf dem Weg zum Campingplatz waren, und brachte Chaos und Zerstörung.

© TikTok/ Ellie Forte

"Es fühlte sich von Anfang an verflucht an, wenn ich jetzt zurückblicke", sagte George Pattinson, der Cousin der Braut. Die Schwierigkeiten begannen, als das Festzelt auf einem steilen Feld aufgebaut wurde und der Regen bereits seit Stunden fiel. Das Auto konnte den schlammigen Hügel nicht hinauffahren, was den Beginn der Party bereits verzögerte.

© TikTok/ Ellie Forte

Das Drama setzte sich fort, als die Braut und zwei ihrer Brautjungfern sich mutig in den Sturm wagten, um die nahe gelegene Komposttoilette aufzusuchen. Auf dem Rückweg rutschte die Braut in ihrem weißen Kleid aus und landete im Schlamm. Die Gruppe musste zwei Stunden lang im Sturm ausharren, da auch andere Zelte auf dem Campingplatz umgeworfen worden waren. Als der Besitzer endlich ankam, waren sie und ihr Hab und Gut völlig durchnässt.

Am nächsten Tag versuchten die verzweifelten Partygäste, einen Ofen mit einem Gaskanister anzuzünden, der zu lecken begann und einen Brand entfachte. Das Feuer auf dem Boden sorgte für weitere Aufregung. Trotz all dieser Strapazen zog die Braut Forte eine positive Lehre aus dem Erlebten und sagte: "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich und Junggesellinnenabschiede nicht zusammengehören."