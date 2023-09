Huhn nicht Fett genug: Frau wirft mit Essen um sich

Die Konfrontation eskalierte schnell, und die Verkäuferin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Kurioser Vorfall in Coburg: In einem Fast-Food-Restaurant der bekannten Marke "Kentucky Fried Chicken" geriet eine Kundin aus Oberfranken derart in Rage, dass sie heiße Hähnchenteile kurzerhand auf eine Verkäuferin warf. Der Grund für diesen skurrilen Vorfall? Die 37-jährige Kundin war mit dem Frittiergrad ihres Essens unzufrieden und sah offenbar keine andere Möglichkeit, ihren Unmut kundzutun.

Kurioser Vorfall

Die Konfrontation eskalierte schnell, und die Verkäuferin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei von Coburg gab bekannt, dass die 42-jährige Kundin nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des ungewöhnlichen Wurfangriffs ermittelt wird. Ein Polizeisprecher äußerte sich dazu: "Die Personalien der Frau wurden vor Ort aufgenommen."

Dem Vorfall war offenbar ein hitziger Streit über den Frittiergrad der Hähnchenteile vorausgegangen, der in dieser ungewöhnlichen Auseinandersetzung gipfelte. Als Folge der Wurfattacke trug die Verkäuferin eine schmerzhafte Rötung im Bereich des Schlüsselbeins davon. Die Wogen beruhigten sich erst, als die aufgebrachte Kundin das bereits bezahlte Essen im Fast-Food-Restaurant zurückließ.