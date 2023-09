Lift-Unglück in Luxus-Ressort auf Bali: 5 Tote

Augenzeugenberichten zufolge stürzte der gläserne Aufzug in einem schwindelerregenden Winkel von 35 Grad den Hang hinab, nachdem das Kabel unerwartet gerissen war.

Ein schrecklicher Vorfall hat sich in einem renommierten Ferienresort auf der idyllischen indonesischen Insel Bali ereignet, bei dem fünf Menschen auf tragische Weise ums Leben kamen. Inmitten der malerischen Kulisse des Ayuterra Resorts in Ubud riss das Kabel eines Aufzugs, der an einem steilen Berghang entlangfuhr, und führte zu einem verheerenden Absturz, der sich am vergangenen Freitag ereignete. Die Betroffenen, zwei junge Männer und drei junge Frauen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren, hatten keine Chance.

Horror pur

Augenzeugenberichten zufolge stürzte der gläserne Aufzug in einem schwindelerregenden Winkel von 35 Grad den Hang hinab, nachdem das Kabel unerwartet gerissen war. Zwei der Opfer verstarben sofort an der Unfallstelle, während die anderen drei im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlagen.

Die Familien der Verstorbenen erhielten eine Entschädigungszahlung in Höhe von rund 3.730 Euro, unter der Bedingung, dass sie keine rechtlichen Schritte gegen das Ferienresort einleiten würden. Ein besorgter Angehöriger äußerte jedoch seine Überzeugung, dass "wenn das Unternehmen im Unrecht ist, dann wird es dafür büßen." Er betonte die Wichtigkeit der Klärung, ob ein Technikerfehler oder andere Umstände zu diesem tragischen Vorfall geführt haben und forderte die Beachtung geltenden Rechts.