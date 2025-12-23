Unbekannter klaute Wein-Geschenk: So reagieren die Nachbarn

Ein Hausbewohner wollte seinen Nachbarn eine schöne Zeit bereiten und stellte eine Weinkiste in den Flur. Doch eine Person nahm nicht eine Flasche, sondern die gesamte Kiste mit. Die Reaktion der Nachbarn ist herzzerreißend.

In den sozialen Medien kursiert derzeit eine herzzerreißende Geschichte: Ein Münchner wollte seinen Nachbarn eine wunderschöne Weihnachtszeit bereiten und wollte Wein an das gesamte Wohnhaus verschenken. Doch alle Geschenke wurden von einer unbekannten Person gestohlen. Auf den Vorfall hat nun das Wohnhaus mit einer schönen Geste geantwortet.

Auf Reddit postete ein Nutzer im Forum r/aberBitteLaminiert ein Bild von einem Zettel in einem Hausflur. Auf dem Zettel steht: "Hinweis: Der gestern im Hausflur abgestellte Karton mit 15 Flaschen Wein war als Weihnachtsgruß gedacht – 1 Flasche pro Person. Schade, dass jemand meinte, den kompletten Karton nehmen zu müssen. PS: Weitere Flaschen hätte es sonst auch bei Rewe um die Ecke gegeben."

Internet begeistert von Hausgemeinschaft

Die Hausgemeinschaft reagierte auf den Diebstahl mit beeindruckender Freundlichkeit. Mehrere Bewohner antworteten mit ihren eigenen Notizen darauf. Einer schreibt: "Richtig lieb! Vielen Dank für diese tolle Geste und eine schöne Adventszeit dir!" Auf einem weiteren Zettel steht: "Auch wenn nichts ankam: DANKE! Schade, dass es solche Leute gibt. Frohe Weihnachtszeit!"

Innerhalb von zwei Tagen erhielt das Posting 1386 Upvotes (Stand 22. Dezember 2025, um 17:15 Uhr). Upvotes sind vergleichbar mit "Gefällt mir"-Angaben. Die Nutzer waren von der Hausgemeinschaft beeindruckt. Ein Nutzer antwortete: "Das ist echt super lieb von der Hausgemeinschaft, sich da trotzdem zu bedanken. Und einen Vorteil hat es: Der, der sich hier nicht extra bedankt, war wohl der Dieb."

"Es gab nie einen Karton mit Wein"

Ein weiterer schrieb: "Scheint dennoch eine ziemlich gute Hausgemeinschaft zu sein, bis auf den einen halt." Ein Nutzer kommentierte: "Diese herzerwärmenden Zettel sind"s wert gewesen."

Einige Reddit-Nutzer wurden zu Sherlock Holmes und versuchten, den Diebstahl zu lösen. Einer stellte die Theorie auf: "Plottwist: Es gab nie einen Karton mit Wein."