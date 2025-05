Game-Show: »Schlag den Star« mit Sabrina Setlur und

Heute treten Sabrina Setlur und Michelle gegeneinander an.

In dieser Ausgabe treten Sabrina Setlur und Michelle in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an.Im Kampf um die Siegprämie von 100.000 Euro sind Kampfgeist, Fitness, Geschicklichkeit und Wissen gefragt. Sportliche Herausforderungen wechseln sich mit Quizfragen und unterhaltsamen Spielen ab. Es kann also nicht schaden, vor der Liveshow rechtzeitig ein ordentliches Fitnessprogramm aufzulegen.

Wie gewohnt führt auch in der neuen Auflage Moderator Matthias Opdenhövel durch den Abend, während Ron Ringguth kommentiert.