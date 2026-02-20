Alles zu oe24VIP
Alice Tumler & César Sampson moderieren "Vienna Calling" im ORF.
© ORF/Thomas Ramstorfer.

Oh nein!

ESC-Schock vor Live-Show: DIESER Star kommt nicht!

20.02.26, 19:35
Er schafft es nicht zur Live-Show. Der Schnee ist schuld!

Wegen des aktuellen Schneechaos muss die geplante  Song Contest Show  ohne Elton auskommen. Der Moderator steckte fünf Stunden am Flughafen in Hamburg fest und wird es nicht rechtzeitig ins Studio schaffen.

Die Wetterlage verhinderte die Anreise des TV-Stars, womit er seinen geplanten Auftritt in der Sendung kurzfristig absagen muss.

ESC-Schock vor Live-Show: DIESER Star kommt nicht!
© oe24

Für die Fans der Song Contest Show ist der Ausfall von Elton eine bittere Nachricht. Der Moderator ist für seine lockere Art bekannt und sollte eigentlich für Stimmung sorgen. Das Wetter hat diesen Plänen nun jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

