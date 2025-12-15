Experten warnen: Zu Weihnachten gibt's die meisten Penis-Brüche

Die Google-Suchanfragen zum Schlagwort Penisbruch gehen an Weihnachten durch die Decke.

Weihnachten gilt als Fest der Liebe und wird dabei auch im Schlafzimmer gebührend gefeiert. Eine US-amerikanische Studie zeigt jedoch, dass es dabei vermehrt zu Sex-Unfällen kommt.

Festliche Stimmung und Alkohol

So steigen die Google-Suchanfragen nach dem Schlagwort „Penisbruch“ zwischen dem 24. und 26. Dezember um satte 234 Prozent an. Auch in England stellte man laut einer Studie im British Journal of Urology International um 58 Prozent mehr Penisbrüche fest. „Die Weihnachtszeit scheint Menschen abenteuerlustiger zu machen“, so ein Sexologe zur BILD: „Die festliche Stimmung, Alkohol und der Wunsch, die Feiertage besonders zu gestalten, spielen dabei eine große Rolle", so der Experte.

Wilder Sex erhöht aber nicht nur das Risiko für einen Penisbruch, sondern auch für andere Verletzungen. Laut einer Analyse der U.S. Consumer Product Safety Commission stiegen in den letzten Jahren vor allem die Spitalsaufenthalte durch die falsche Anwendung von Sex Toys.