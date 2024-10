Sex-Paar flutet Bahnhof – Minister bekommt Lachanfall

In der vergangenen Woche mussten in der australischen Metropole Melbourne die Bahnhöfe Central und Flagstaff wegen Überflutungen evakuiert werden. Ausgerechnet nach dem Olivia Rodrigo-Konzert kam es deshalb zu einem Verkehrschaos.

Während man zunächst von Vandalismus ausging, wurde nach Sichtung von Überwachungskameras klar, dass ein Sex-Pärchen für die Überflutung verantwortlich war.

Dies gab schließlich auch der Verkehrsminister von Victoria in einer Pressekonferenz bekannt. Danny Pearson lachte sich dabei selbst schlapp: „Es scheint, dass ein verliebtes Paar in einem Treppenhaus einen Sprinkler ausgelöst hat“, teilte der amüsierte Politiker mit.

„Es gab eine umfangreiche Überschwemmung. Die Metro wird diese Angelegenheiten weiter untersuchen, und die Polizei ermittelt."

Victorian Transport Minister struggles to hold it together at press conference. Danny Pearson was descibing the moment "an amorous couple" caused travel chaos at Flagstaff and Melbourne Central stations. #trains #flood #pressconference #pressconferences #7NEWS pic.twitter.com/Y5r2VPMDmk