Drama in Wien: Junge (8) nach Badeunfall reanimiert

Drama in Wien-Donaustadt: Nach einem Badeunfall kam es zu einem Rettungseinsatz. Ein 8-Jähriger Junge wurde erfolgreich reanimiert.

In Wien-Donaustadt am Badeteich Hirschstetten ereignete sich ein tragischer Unfall, der zu einem Einsatz der Wiener Berufsrettung führte.

Ein 8-jähriger Junge ertrank und musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Er war gegen 19 Uhr beim Schwimmen in Not geraten und wurde leblos auf dem Wasser treibend im See gesichtet.

Der Verunglückte wurde mit einem Helikopter in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Der Zustand des Jungen ist weiterhin in einem kritischem Zustand.