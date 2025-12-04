Kurse für Flüchtlinge: "College 25plus" wird verlängert

Wien setzt das Förderprojekt "College 25plus" fort. Das hat das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mitgeteilt.

Dabei handelt es sich um ein kostenloses Angebot für Asylwerberinnen und Asylwerber sowie subsidiär schutzberechtigte und asylberechtigte Personen, die älter als 25 Jahre sind. Im Rahmen des Projekts werden Sprachkurse mit Maßnahmen, die für den Arbeitsmarkt vorbereiten, kombiniert.

Umgesetzt wird das College gemeinsam mit den Volkshochschulen, der Caritas und der Volkshilfe. Ab Jänner werden Kurse für mehr als 900 Menschen angeboten. Finanziert wird die Initiative aus den Mitteln des europäischen Sozialfonds (ESFplus), der 4,2 Mio. Euro beisteuert, sowie durch die Magistratsabteilung 40 (4,8 Mio. Euro) und dem Fonds Soziales Wien (1 Mio Euro). Erstmalig ist auch das AMS Wien mit einer Förderung in der Höhe von 500.000 Euro mit dabei.

"Das Erfolgsprojekt College 25plus verschränkt Erwachsenenbildung mit weiteren Maßnahmen, die gemeinsam ein wirkungsvolles Ganzes ergeben. Es verbindet drei Bereiche, die für gelungene Integration essenziell sind: Bildung, Beratung und Arbeit. Gleichzeitig unterstützt Wien damit das im Bundesregierungsprogramm angekündigte Vorhaben zur Umsetzung von Integration ab Tag eins", hielt Hacker fest.