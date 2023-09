Mörder sprang über Gefängnisdach und entkam aus Knast

Ein spektakulärer Gefängnisausbruch nahe Philadelphia versetzt die USA in Aufruhr. Danelo Cavalcante, ein verurteilter Mörder, gelang es, wie aus einem Actionfilm, über das Gefängnisdach zu fliehen. Doch die spektakuläre Flucht ist kein Hollywood-Drehbuch, sondern bittere Realität.

Cavalcante, der 34-jährige Mörder, hatte im Jahr 2021 seine Ex-Freundin vor den Augen ihrer beiden kleinen Kinder mit Messerstichen brutal ermordet. Nachdem er zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, konnte er am Donnerstag seine spektakuläre Flucht inszenieren, die an die Kletterkünste von Spider-Man erinnert.



Die Polizei von Chester County in Pennsylvania veröffentlichte Überwachungsvideos, die den dramatischen Ausbruch dokumentieren. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der nur etwa 1,50 Meter große Cavalcante eine Wand auf einem Freiluftgelände der Haftanstalt hinaufklettert. Er nutzte geschickt einen schmalen Gang zwischen den Wänden, um sich hochzuarbeiten.

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD



Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0