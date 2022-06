Mann schafft sich in Villa Star Wars Universum

Das weitläufige Anwesen im mediterranen Stil in Golden Oak, Florida, verfügt unter anderem über ein riesiges Star-Wars-Heimkino.

Es ist das Paradies für jeden Star Wars Fan. Ein Mann aus Florida ließ sein ganzes Haus wie die Welt aus der Science-Fiction Saga dekorieren und einrichten.

© vtrimage.com

Das Kino hat sogar einen lebensgroßen Chewbacca, den die Besitzer als exakte Nachbildung des Originals anfertigen ließen", sagt Immobilienmakler Chris Christensen. Die Villa hat neben den sieben Schlafzimmern und neun Badezimmern auch eine Bar, welche der Bar aus dem Planeten Mos Eisley aus Star Wars nachempfunden wurde. Zudem wurde ein Kino eingerichtet, welches dem Innenraum des Millennium-Falken nahekommt.

© vtrimage.com

Doch auch neben dem Star Wars-Wahnsinn verbirgt sich in der Villa so einiges. So biete die Garage Platz für sieben Autos, Pool ist ebenfalls inklusive.