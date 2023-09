Dieser Mann lebt mit 2300 Teddybären in einer Wohnung

Für seine Nachbarn ist er der Teddymann, und er hat diese Leidenschaft bereits seit einem Jahrzehnt.

Hans Dieter Gau (74) aus Hamburg-Wandsbek hat ein außergewöhnliches Hobby: Er sammelt Teddybären in allen Formen und Größen. Über 2000 dieser knuddeligen Plüschtiere gehören inzwischen zu seiner Familie.

Älteste Teddys mehr als 100 Jahre alt

Für seine Nachbarn ist er der Teddymann, und er hat diese Leidenschaft bereits seit einem Jahrzehnt. In seiner Wohnung gibt es kein Zimmer, in dem nicht mindestens ein Teddybär zu finden ist. Seine Sammlung umfasst 2311 Exemplare, die sich im Wohnzimmer, in der Küche und sogar im Badezimmer verteilen.

Besonders stolz ist er auf seine Hamburg-Ecke im Wohnzimmer, in der Teddybären in typisch norddeutscher Kleidung auf der Fensterbank drapiert sind. "Und natürlich darf Aale-Dieter in meiner Sammlung nicht fehlen", fügt er hinzu.

Der Hamburger beschafft sich seine geliebten Teddys entweder bei Hausauflösungen oder von Händlern. Der älteste Teddy in seiner Sammlung stammt aus dem Jahr 1915 und hat sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg überstanden.