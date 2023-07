Lebender 'Ken' will nun wie ein Wolf aussehen

Seit vielen Jahren wird er als lebendige "Ken"-Puppe bezeichnet.

Wenn man über 1000 kosmetische Eingriffe und mehr als eine Million Dollar Ausgaben für Schönheitsbehandlungen vorweisen kann, dann spricht das eine deutliche Sprache! Justin Jedlica (42) hat sein Leben der Suche nach dem perfekten männlichen Aussehen gewidmet. Und sein neuestes Vorhaben in Sachen Schönheit ist besonders extrem. Sein nächster Eingriff soll der bisher innovativste und größte sein. "Ich werde eine 70.000 Dollar teure Wolf-Maskulinisierung bekommen", enthüllte der Influencer in der Show "Hooked on the Look".

Viele OPs vor sich

Der US-Amerikaner erklärt: Der Eingriff umfasst ein Lifting im Nacken- und Gesichtsbereich, mehrere Suspensionen und Operationen rund um die Augen. "Ich werde mehr wie ein Wolf aussehen", freut sich der 42-Jährige auf die monströse Operation. Dennoch gibt er zu, dass er auch ein wenig Angst hat. Justin betrachtet sich selbst als Vorreiter in der plastischen Chirurgie für Männer. "Wenn Frauen die Möglichkeit haben, so viele Veränderungen an ihrem Körper vorzunehmen, dann sollten Männer das auch können", findet er.

Er erzählt von seiner Vergangenheit und wie er nach seinem Coming-out als Homosexueller eine Leidenschaft für Drag-Shows entdeckte. Eine Zeit lang dachte er sogar, dass er eigentlich eine Frau sein könnte. Seine Operationen sind für ihn eine Art Rebellion. "Wenn ihr mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, dann werde ich es euch zeigen", beschreibt Justin seine Gedanken vor den ersten Eingriffen.

Seit vielen Jahren wird er als lebendige "Ken"-Puppe bezeichnet. Doch sein Ziel war es nie, wie Ken auszusehen, verrät Justin. "Ich würde sagen, dass ich den Titel nicht liebe, aber in gewisser Weise hat er mir viel gegeben. Also habe ich ihn einfach akzeptiert, weitergemacht und damit Geld verdient."