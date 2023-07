Mutter bestellt für Sohn (18) zur Geburtstagsfeier eine Stripperin

Nachdem er die Kerze ausgeblasen hatte, forderte sie ihn auf, die Augen geschlossen zu halten, während die Musik im abgedunkelten Raum zu spielen begann.

Eine Mutter hat im Internet die Gemüter gespalten, nachdem sie eine Stripperin engagiert hat, um ihrem Sohn zu seinem 18. Geburtstag einen Lapdance zu geben. Die einen sagen, es sei "peinlich", die anderen finden es toll. In einem Video der bizarren Feierlichkeiten, die in Nuevo León, Mexiko, stattfanden, wurde die Mutter dabei gefilmt, wie sie ihrem Sohn eine Torte in die Hand drückte, um ihm einen Geburtstagswunsch zu erfüllen, während seine Freunde zusahen.

Sohn beschämt

Nachdem er die Kerze ausgeblasen hatte, forderte sie ihn auf, die Augen geschlossen zu halten, während die Musik im abgedunkelten Raum zu spielen begann. Seine Mutter rief dann die Stripperin herein, die eine Maske und ein enges Kleid trug. Als er seine Augen öffnete, war der namenlose Teenager schockiert und beschämt über sein Geburtstagsgeschenk und bedeckte sogar sein Gesicht vor Verlegenheit. Seine Mutter war zu hören, wie die Frau dem Geburtstagskind einen Tanz gab.

Der Clip hat sich seitdem auf Instagram viral verbreitet und wurde mehr als 23 Millionen Mal aufgerufen und 1,8 Millionen Mal geliked.