Arnav Kapur vom MIT hat ein Gerät namens AlterEgo entwickelt, mit dem er im Internet surfen und Aufgaben wie Pizzabestellungen in seinem Kopf erledigen kann.

Indem er innerlich Befehle oder Fragen vokalisiert, fängt das Gerät die elektrischen Signale ab, die normalerweise an die Stimmbänder gehen würden, und sendet sie an einen Computer, der die Informationen dann durch Vibrationen an Kapurs Innenohr weitergibt.

Stellte Projekt in TV-Sendung vor

Arnav Kapur, Doktorand am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology, war in der Sendung "60 Minutes" zu sehen, in der er ein Projekt namens AlterEgo vorstellte. Das Gerät, das Kapur auf dem Kopf trägt, funktioniert, wenn der Benutzer einen bestimmten Befehl oder eine Frage ausspricht - so als würde er im Stillen etwas in seinem Kopf googeln.

Arnav Kapur, a student in MIT’s Media Lab, has developed a system to surf the internet with his mind. He silently Googled our questions and heard the answers through vibrations transmitted through his skull and into his inner ear. pic.twitter.com/aN76Jn4AHv — 60 Minutes (@60Minutes) April 22, 2018

Elektrische Signale, die das Gehirn normalerweise an die Stimmbänder sendet, werden abgefangen und an einen Computer gesendet, der diese Informationen dann über Vibrationen an das Innenohr des Benutzers weiterleitet.

Kapur verblüffte das "60 Minutes"-Team auch, indem er mit seinen Gedanken eine Pizza bestellte.