Rekordhitze: China leidet unter mehr als 50 Grad

China stellt mit 52,2 °C einen neuen Hitzerekord auf, und Meteorologen sagen fünf weitere Tage mit großer Hitze voraus. Städte in ganz China, wie z. B. Peking, haben mit sengenden Hitzewellen zu kämpfen, bei denen die Temperaturen auf über 40 °C angestiegen sind, was dazu geführt hat, dass Luftschutzbunker eingerichtet und Arbeitsbeschränkungen im Freien verhängt wurden, um die Bürger vor dem hohen Temperaturen zu schützen.

Hohe Temperaturen

Berichten zufolge wurde vielen Arbeitnehmern empfohlen, ihre Arbeit im Freien einzuschränken, wenn die Temperaturen über die 40°C-Marke steigen. In Peking wurden in diesem Jahr zehn Tage mit Temperaturen über 35 °C gemessen, was die längste Hitzewelle seit 1961 sein soll.

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie verzeichnete der Planet Erde Anfang Juli auch die bisher heißeste Woche.