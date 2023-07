Blanker Horror: Frau versehentlich von Rasenmäher in Stücke gehäckselt

Der gebrochene Vater wünscht sich nun nichts mehr als Gerechtigkeit für Christine und möchte, dass die Behörden für den fahrlässigen Umgang mit den sterblichen Überresten seiner geliebten Tochter zur Rechenschaft gezogen werden.

Horror im Beard Brook Park von Modesto in Kalifornien: Christine Chavez aus den USA (27) suchte letzte Woche den Park auf, legte sich in das hohe Gras und schlief tief und fest. Doch dann ereignete sich das Unglück, als ein Parkpfleger mit seinem Traktor und dem angehängten Mähwerk die Wiese in Ordnung bringen sollte und dabei die schlafende Frau übersah. Christine Chavez wurde überrollt und vom Mäher zerstückelt. Der Vorfall führte sofort zu ihrem Tod, wie die "Daily Mail" berichtet.

Blanker Horror

Als Christines Vater Christobal später von der Polizei über das schreckliche Ereignis informiert wurde, reiste er sofort aus Arizona an und begab sich an den Ort des Unglücks, um Abschied von seiner Tochter zu nehmen. Doch dort erlebte er einen weiteren Schock: Obwohl die Polizei den Tatort bereits freigegeben hatte, lagen immer noch Überreste der Leiche auf der Wiese. Auch Christines persönliche Gegenstände wurden achtlos zurückgelassen. "Ich kam dorthin und sah immer noch Knochenstücke, Teile ihres Schädels und Zähne. Es war schrecklich", schilderte Christobal Chavez.

Der gebrochene Vater wünscht sich nun nichts mehr als Gerechtigkeit für Christine und möchte, dass die Behörden für den fahrlässigen Umgang mit den sterblichen Überresten seiner geliebten Tochter zur Rechenschaft gezogen werden. Doch die Familie der Verstorbenen ist auch der Meinung, dass der Traktorfahrer Schuld auf sich geladen hat. Christines Schwager Jose, der selbst mit Maschinen arbeitet, betont: "Ich weiß, dass man bei Maschinen auf das achtet, was vor einem liegt, besonders wenn man etwas hinter sich herzieht." Er ist überzeugt davon, dass der Fahrer fahrlässig gehandelt und seinen Job nicht ordnungsgemäß erledigt hat.